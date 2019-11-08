Появилось видео задержания «финансистов» ИГ* в Дагестане

Опубликовано видео задержания «финансистов» ИГ* в Дагестане

Силовики задержали двух женщин. По данным следствия, они собирали деньги на нужды террористической организации и переводили их через платежные системы и банковские карты.

Всего им удалось собрать около десяти миллионов рублей. При обысках у женщин изъяли чеки, платежные документы и "средства коммункации".

Возбуждено уголовное дело по статье за содействие террористической деятельности.

* Террористическая организация, запрещенная в России.