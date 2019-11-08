Появилось видео задержания «финансистов» ИГ* в Дагестане

Следственный комитет опубликовал видео задержания двух членов законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Дагестане.
Силовики задержали двух женщин. По данным следствия, они собирали деньги на нужды террористической организации и переводили их через платежные системы и банковские карты.
Всего им удалось собрать около десяти миллионов рублей. При обысках у женщин изъяли чеки, платежные документы и "средства коммункации".
Возбуждено уголовное дело по статье за содействие террористической деятельности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.