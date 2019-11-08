Взрыв в центре Бишкека попал на видео 

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»).
По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон. Пламя охватило заведение, а затем перекинулось на кафе, расположенное по соседству.
На место прибыло три пожарных расчета. По данным МЧС Киргизии пострадало 13 человек, среди них есть дети. Уточняется, что одна работница кафе погибла. Также в ведомстве заявили, что возгорание локализовано.
«Точной информации нет, так как часть увозили своим ходом. В основном ожоги и испуги. Большинство пострадавших доставили в больницы», — заявил главный врач столичного Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.