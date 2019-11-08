Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов рублей

Для приобретения недвижимости на острове Сардиния (Италия) москвичка заплатила 270 тысяч евро (около 19 миллионов рублей), однако договор купли-продажи жилья оказался фальшивым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина написала заявление в полицию, на данный момент правоохранительные органы проверяют информацию о мошенничестве. Представитель застройщика Spano Immobiliare di Spano Cristina с июля по сентябрь 2018 года получал от нее деньги в отеле в Спиридоньевском переулке.

В компании 61-летнюю москвичку попросили передать средства в счет оплаты по предварительному договору. Ей выдали расписку с подписями участников сделки и пообещали, что подготовят все необходимые документы и уже тогда пригласят на остров в Коста-Парадизо, где находится недвижимость.

В июле 2019-го женщина сама прилетела в Италию и через местного юриста выяснила, что договор составлен не по правилам местного законодательства и является недействительным, потому что его не подписал генеральный директор организации. Также оказалось, что представители компании, заключавшие сделку, не имели права принимать денежные средства.

На данный момент женщину до сих пор не пригласили в Италию для итогового подписания документов, а сотрудники компании последний месяц перестали выходить на связь.

Ранее Италия заняла четвертое место среди стран, где россияне чаще всего приобретают иностранную недвижимость. Возглавили рейтинг Испания, Болгария и Турция.