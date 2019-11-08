Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов
Фото: flickr.com
Для приобретения недвижимости на острове Сардиния (Италия) москвичка заплатила 270 тысяч евро (около 19 миллионов рублей), однако договор купли-продажи жилья оказался фальшивым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина написала заявление в полицию, на данный момент правоохранительные органы проверяют информацию о мошенничестве. Представитель застройщика Spano Immobiliare di Spano Cristina с июля по сентябрь 2018 года получал от нее деньги в отеле в Спиридоньевском переулке.
В компании 61-летнюю москвичку попросили передать средства в счет оплаты по предварительному договору. Ей выдали расписку с подписями участников сделки и пообещали, что подготовят все необходимые документы и уже тогда пригласят на остров в Коста-Парадизо, где находится недвижимость.
В июле 2019-го женщина сама прилетела в Италию и через местного юриста выяснила, что договор составлен не по правилам местного законодательства и является недействительным, потому что его не подписал генеральный директор организации. Также оказалось, что представители компании, заключавшие сделку, не имели права принимать денежные средства.
На данный момент женщину до сих пор не пригласили в Италию для итогового подписания документов, а сотрудники компании последний месяц перестали выходить на связь.
Ранее Италия заняла четвертое место среди стран, где россияне чаще всего приобретают иностранную недвижимость. Возглавили рейтинг Испания, Болгария и Турция.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Последний маршал СССР объяснил вывод армии на августовский путч Последний маршал СССР объяснил вывод армии на августовский путч Российская соцсеть научилась предугадывать любимую музыку Российская соцсеть научилась предугадывать любимую музыку Участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф Участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф
Комментарии 
Теги:
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 386
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 76
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 19
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 525
Оценены последствия «вишневой» зимы
Оценены последствия «вишневой» зимы 1
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение