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Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке 

Газета.Ru + ещё 14 57 минут назад
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Сообщается, что на месте начался пожар.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Причины взрывов не сообщаются.
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Теги:
Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Бишкек
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