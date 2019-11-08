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Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Газета.Ru
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ещё 14
57 минут назад
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Три взрыва произошли в кафе в центре
Бишкека
, передает РИА "Новости".
Сообщается, что на месте начался пожар.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Причины взрывов не сообщаются.
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