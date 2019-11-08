Депутата избили битой за просьбу не шуметь

Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь

По словам пострадавшего, он сделал замечание группе молодых людей, которые стояли у магазина с алкогольной продукцией. Курочкин попросил их не шуметь.

Он также отметил, что давно ведет борьбу с шумом и беспорядками ночью, которые происходят у магазина возле дома.

В результате нападения Курочкин получил рваную рану губы и множественные телесные повреждения. Он рассказал о том, что жаловался врачам скорой помощи на головокружения, однако никаких снимков медики не сделали.