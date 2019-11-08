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Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Депутата избили битой за просьбу не шуметь
Фото: 74.ru
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
По словам пострадавшего, он сделал замечание группе молодых людей, которые стояли у магазина с алкогольной продукцией. Курочкин попросил их не шуметь.
Он также отметил, что давно ведет борьбу с шумом и беспорядками ночью, которые происходят у магазина возле дома.
В результате нападения Курочкин получил рваную рану губы и множественные телесные повреждения. Он рассказал о том, что жаловался врачам скорой помощи на головокружения, однако никаких снимков медики не сделали.
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Теги:
Происшествия , Александр Курочкин , Челябинск
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