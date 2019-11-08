Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Обвиняемому в изнасиловании священнику продлили арест
Фото: РИА Новости
Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
Решение о продлении ареста принял Промышленный районный суд Оренбурга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства обвиняемого Стремского, его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказать. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Стремского удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей три месяца, а всего до четырех месяцев 19 суток, то есть до 12 февраля 2020 года", — огласил судья.
Ходатайство о продлении ареста Стремскому поступило в суд от следственных органов. Прежний срок меры пресечения заканчивается 12 ноября. Очередное заседание вновь прошло в закрытом режиме.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
ТАСС: последние новости
В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве В Екатеринбурге после массовой драки скончалась девушка-подросток В Екатеринбурге после массовой драки скончалась девушка-подросток NBC: в США из-за разлива чистящего средства в ресторане погиб человек NBC: в США из-за разлива чистящего средства в ресторане погиб человек 
Теги:
Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Оренбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 240
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля» 9
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины 63
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной 591
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение