Обвиняемому в изнасиловании священнику продлили арест

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
Решение о продлении ареста принял Промышленный районный суд Оренбурга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства обвиняемого Стремского, его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказать. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Стремского удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей три месяца, а всего до четырех месяцев 19 суток, то есть до 12 февраля 2020 года", — огласил судья.
Ходатайство о продлении ареста Стремскому поступило в суд от следственных органов. Прежний срок меры пресечения заканчивается 12 ноября. Очередное заседание вновь прошло в закрытом режиме.