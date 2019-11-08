Обвиняемому в изнасиловании священнику продлили арест

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области , обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО

Решение о продлении ареста принял Промышленный районный суд Оренбурга , передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства обвиняемого Стремского, его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест отказать. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Стремского удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей три месяца, а всего до четырех месяцев 19 суток, то есть до 12 февраля 2020 года", — огласил судья.

Ходатайство о продлении ареста Стремскому поступило в суд от следственных органов. Прежний срок меры пресечения заканчивается 12 ноября. Очередное заседание вновь прошло в закрытом режиме.