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Пожарные вызволили из квартиры 200 килограммовую свинью, питающуюся китайской едой 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
200-килограммовую свинью вызволили из квартиры
Фото: PIXABAY.COM
Людям особенно одиноким свойственно баловать своих домашних любимцев и относиться к ним, как к людям. Но это не всегда идет на пользу животным. Пенсионерка Элейн Эдвардс существенно испортила здоровье своей «карликовой свинке», кормя ее фастфудом.
Два года назад Жлейн приобрела чудесного крошечного поросенка вьетнамской вислобрюхой свиньи и назвала ее Твиглет. Свинка была очень милой и хозяйке хотелось сделать ей приятное, она начала угощать ее своей едой.
Нельзя сказать, что пенсионерка придерживалась здорового образа жизни, она регулярно заказывала китайскую еду навынос. Со временем она просто стала просить две одинаковые порции. Вдобавок к этому Твиглет пару раз в день ела каши и лакомилась шоколадом. Спустя несколько месяцев она стала весить 200 килограммов.
Когда Элейн скончалась во сне, родственники с ужасом выяснили, что Твиглет посто не проходит в дверь. Кроме того, животное, которое не общалось ни с кем кроме пожилой хозяйки запаниковало в обществе посторонних. Родным пришлось вызвать спасателей, которые усыпили свинку, уложили на носилки и спустили вниз. Для того, чтобы транспортировать одну свинью, понадобилось шесть спасателей, отмечает Metro.
Сейчас Твиглет живет с внучкой Элейн, которая не дает ей спуску. Свинья регулярно гуляет, питается в основном растительной пищей и активно сбрасывает лишний вес.
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