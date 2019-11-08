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В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель 

RT на русском + ещё 6 37 минут назад
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Хабаровске
Фото: ТАСС
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer-190 пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что возгорание произошло при запуске двигателя.
«Пожар локализован силами аэропортовых служб» — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что самолёт должен был вылететь по маршруту Хабаровск — Магадан.
На борту находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы, никто не пострадал.
8 сентября в двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Хабаровский аэропорт , Аэропорт Шереметьево
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