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Уже более 100 сотрудников «Ленты» обратилось за медицинской помощью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Более ста сотрудников «Ленты» обратились в больницу
Фото: РИА Новости
На данный момент более 100 сотрудников офиса «Лента» в Санкт-Петербурге обратилась к медикам с подозрением на отравление. На вечер 7 ноября госпитализировано 30 человек, их состояние оценивается как стабильное. В сообщении компании на официальном сайте говорится, что инцидент локализован в центральном офисе компании в Санкт-Петербурге и не затрагивает розничных магазинов.
Напомним, 3 ноября около 40 сотрудников петербургского офиса ретейлера «Лента» на Савушкина, 112 обратилось к медикам с признаками отравления. Представители «Ленты» совместно с Роспотребнадзором по Санкт-Петербургу начали проверку офисной столовой. На сегодняшний день источник инфекции не установлен. Офисная столовая закрыта на время проведения проверок по распоряжению Роспотребнадзора. Компания «Лента» подчеркивает, что все сотрудники офисной столовой имеют медицинские книжки.
По предварительной версии источником инфекции называлась курятина поставщика ООО «Серволюкс Восток». Однако результаты исследования говорят о том, что птица этой компании источником инфекции не является.
«Лента» заявила о проведении собственного расследования причины массового отравления сотрудников. Поиск источника заражения продолжается.
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Теги:
Происшествия , Роспотребнадзор , "Лента" , Санкт-Петербург
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