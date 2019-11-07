Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске

Туристы из Великобритании были жестоко избиты французами за наряды на Хэллоуин. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний Кристофер Уильямс (Christopher Williams) и его 21-летняя девушка Ребекка Кеван (Rebecca Kevan) отправились в романтический шестидневный отпуск в Париж. Когда они возвращалась пешком в отель Grand Hotel Nouvel Opera с вечеринки в честь Хэллоуина, к ним подъехали четыре незнакомца на хэтчбеке и начали оскорблять Кеван. Туристка была одета в короткое черное платье с открытыми плечами, а на ее голове были кроличьи уши.

Тогда ее партнер потребовал, чтобы они прекратили, однако хулиганы схватили его руку через открытое переднее окно и протащили несколько метров со скоростью около 50 километров в час. Затем они остановились возле улицы Рокетт (Rue de la Roquette) и избили британца.

Травмы получила и Кеван, поскольку она догнала машину, которая волокла ее парня. Хулиганы истязали партнеров до тех пор, пока случайные прохожие не остановили драку.

Скорая доставила пару в местную больницу Saint-Antoine, а на следующий день они подали заявление в полицию. «Мы стали жертвами варварского, злобного нападения, и я благодарю Бога за то, что прохожие помогли нам. Я не говорю по-французски, но было очевидно, что они оскорбляли ее [Ребекку] за то, как она была одета», — поделился Уильямс.

В августе россиянка, отдыхавшая на пляже Кабакум болгарского курорта Золотые Пески, после купания подверглась нападению местного жителя в униформе спасателя. Мужчина нанес российской туристке несколько ударов по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Другой спасатель оказал женщине первую помощь и помог добраться до отеля.