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Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске 

Lenta.ru 1 час назад
Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске
Фото: Christopher Williams
Туристы из Великобритании были жестоко избиты французами за наряды на Хэллоуин. Об этом сообщает Daily Mail.
27-летний Кристофер Уильямс (Christopher Williams) и его 21-летняя девушка Ребекка Кеван (Rebecca Kevan) отправились в романтический шестидневный отпуск в Париж. Когда они возвращалась пешком в отель Grand Hotel Nouvel Opera с вечеринки в честь Хэллоуина, к ним подъехали четыре незнакомца на хэтчбеке и начали оскорблять Кеван. Туристка была одета в короткое черное платье с открытыми плечами, а на ее голове были кроличьи уши.
Тогда ее партнер потребовал, чтобы они прекратили, однако хулиганы схватили его руку через открытое переднее окно и протащили несколько метров со скоростью около 50 километров в час. Затем они остановились возле улицы Рокетт (Rue de la Roquette) и избили британца.
Травмы получила и Кеван, поскольку она догнала машину, которая волокла ее парня. Хулиганы истязали партнеров до тех пор, пока случайные прохожие не остановили драку.
Скорая доставила пару в местную больницу Saint-Antoine, а на следующий день они подали заявление в полицию. «Мы стали жертвами варварского, злобного нападения, и я благодарю Бога за то, что прохожие помогли нам. Я не говорю по-французски, но было очевидно, что они оскорбляли ее [Ребекку] за то, как она была одета», — поделился Уильямс.
В августе россиянка, отдыхавшая на пляже Кабакум болгарского курорта Золотые Пески, после купания подверглась нападению местного жителя в униформе спасателя. Мужчина нанес российской туристке несколько ударов по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Другой спасатель оказал женщине первую помощь и помог добраться до отеля.
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Комментарии5 
Теги:
Происшествия , В мире , Европа , Кристофер Уильямс , Великобритания
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