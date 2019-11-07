Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители

Рамзан Кадыров. Адвокат Саид-Магомед Чапанов опроверг информацию о том, что защищать интересы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части, его попросил глава Чечни

По словам адвоката, у Шамсутдинова нашлись покровители за пределами Чеченской республики, назвать их имена он отказался.

«C отцом Шамсутдинова меня попросили связаться люди, которые находятся за пределами Чечни. Имен их я называть не буду», — сказал он Ura.ru.

Саид-Магомед Чапанов заявил, что не был в Чите, где живет семья Шамсутдинова. По его словам, пока он лишь разговаривал с отцом подозреваемого по телефону.

«На данный момент интересы Шамсутдинова я не защищаю, поскольку нет соглашения между мной и подсудимым. С материалами дела я ознакомиться пока тоже не могу, как и встретиться в Рамилем. Пока есть только устные договоренности», — рассказал адвокат.