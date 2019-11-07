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В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег 

ТАСС 30 минут назад
В Австрии задержан российский экс-чиновник
Фото: EPA
Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания средств, в ходе которой были задержаны четыре человека, в том числе трое граждан России. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе стражей порядка.
По их информации, в Вене удалось задержать "бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации". Кроме того, в Испании были арестованы его бывшая супруга и сын — оба граждане России. Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции "в исполнение европейского ордера на арест", выданного судом в Марбелье.
"Также был арестовал испанский адвокат, который работал в Марбелье, — уточнили стражи порядка. — Все они [были задержаны] как предполагаемые авторы преступления отмывания средств при покупке дорогостоящей недвижимости в Марбелье, за которую было заплачено €4 млн из денег, которые, как предполагается, были получены в результате налоговых преступлений и коррупции, совершенных в России".
"Следователи национальной полиции поддерживали тесные отношения сотрудничества с полицейскими властями Австрии и Российской Федерации для полного прояснения обстоятельств", — добавили испанские стражи порядка.
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Теги:
Происшествия , В мире , Минкультуры , Австрия , Вена , Испания
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