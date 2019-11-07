В Японии перехватили 400 килограмм кокаина

В японском порту перехватили партию кокаина весом 400 кг

В японском порту Кобе правоохранительные органы обнаружили в одном из контейнеров партию кокаина весом 400 килограммов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

«Рыночная стоимость наркотика достигает примерно 8 миллиардов иен (около 73,3 миллиона долларов). … Наркотики были доставлены в Кобе, предположительно, из-за границы», — говорится в материалах агентства, сообщает «РИА Новости».

Также источник агентства подчеркнул, что до последнего времени кокаин считался наркотиком иностранцев, но сейчас он все активнее распространяется внутри страны. Ранее сотрудники правопорядка смогли перехватить партию кокаина весом 177 килограммов в городе Тоёхаси префектуры Айти.