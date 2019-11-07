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Мужчина пошел в уборную и столкнулся с агрессивным крокодилом 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина пошел в уборную и столкнулся с крокодилом
Фото: РИА Новости
В индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, крокодил забрался в туалет частного дома. Об этом сообщает издание Khaleej Times.
Хозяина владения разбудил шум, раздающийся из уборной. Он решил, что туда залезла кошка, и пошел за ней. Открыв дверь, мужчина увидел крокодила, который сидел в углу и скалился на него. Он выскочил из туалета и позвонил в Фонд спасения диких животных.
Специалистам по отлову крокодилов, присланных Фондом, понадобилось около часа, чтобы справиться с рептилией.
«Это было сложновато делать в потемках, — объяснил один из них. — К тому же, крокодил оказался агрессивным».
Длина хищника составляла около 1,2 метра. По всей видимости, он забрел в дом из реки Вишвамитри, которая протекает поблизости.
Ранее сообщалось о жителе американского штата Флорида, которого укусил королевский питон, когда он поднял крышку унитаза. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а питона 1,2 метра длиной доставили в ветеринарную клинику.
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Теги:
Происшествия , В мире
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