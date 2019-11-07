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Отец устроившего стрельбу в Забайкалье солдата попросил сына сотрудничать со следствием 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Отец Шамсутдинова обратился к нему с просьбой
Фото: Соцсети
Салим Шамсутдинов, отец арестованного за убийство сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, попросил сына сотрудничать со следствием и ничего не скрывать. Об этом рассказал ТАСС сам Салим, который в среду встретился с сыном в следственном изоляторе в Чите.
"Со свой стороны я ему сказал, чтобы ни о чем не думал, сотрудничал со следствием, не покрывал никого, не скрывал", — сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что готов к возможному пожизненному заключению сына.
"Я же ветеран МВД, понимаю, что ему пожизненное светит", — добавил Шамсутдинов.
Он рассказал, что не увидел у сына синяков, но обратил внимание на то, что тот похудел и поседел. Сам солдат, по словам отца, сожалеет только о том, что под огонь попали двое срочников: он "сказал, что не заметил их".
Как рассказал Салим Шамсутдинов, его сын в беседе заявил, что хочет расформирования части, в которой служил.
"Я тогда счастлив буду", — привел собеседник агентства слова обвиняемого.
Он также подтвердил, что сын говорил ему о неуставных отношениях в подразделении, но не вдавался в подробности.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Чита
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