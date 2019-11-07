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Российский пожарный-пироман поджигал дома для проверки готовности подчиненных 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Пожарный поджигал дома для проверки своих подчиненных
Фото: РИА Новости
Глава пожарной части села Балыкса Аскизского района Хакасии Иван Шнайдер арестован по подозрению в поджоге шести жилых домов. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает издание «Вести. Хакасия».
Шнайдер был назначен руководителем пожарной части в августе и очень этим гордился — постоянно публиковал фотографии и достижения в соцсетях. Однако за три месяца с назначения нового начальника в селе сгорело шесть домов и несколько нежилых помещений.
Видеозапись с камер наблюдения позволила опознать поджигателя — им оказался Шнайдер. По словам источника, мужчина признал вину. Подозреваемый пояснил, что таким образом хотел проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары. Дома Шнайдер поджигал ночью, когда не находился на дежурстве.
Ранее сообщалось, что в чувашской деревне Малые Торханы ребенок сжег частный дом, принадлежащий его бабушке. Двухлетний мальчик поджег вещи возле печи, пока взрослые находились в другом помещении. Вскоре огонь охватил всю постройку. В результате весь дом сгорел.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Республика Хакасия
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