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Житель Томской области избил врача, сообщившего ему о смерти родственника 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Россиянин избил врача за правду
Фото: РИА Новости
Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области проверяют информацию об избиении врача скорой помощи. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
Инцидент произошел 3 ноября в Северске. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи для прохожего, который упал на улице, однако спасти его жизнь врачи не сумели. Туда же приехал и родственник погибшего. Он потребовал, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь, а когда услышал о его смерти, избил врача, который сообщил ему эту новость.
Проверкой поначалу занималась полиция, однако городская прокуратура изъяла материалы и передала их в следственные органы СК России.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , СКР , Томская Область
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