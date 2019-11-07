Россиянин избил врача за правду

Житель Томской области избил врача, сообщившего ему о смерти родственника

Инцидент произошел 3 ноября в Северске. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи для прохожего, который упал на улице, однако спасти его жизнь врачи не сумели. Туда же приехал и родственник погибшего. Он потребовал, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь, а когда услышал о его смерти, избил врача, который сообщил ему эту новость.