В Австралии разыскивают россиянина за убийство

СМИ: полиция Австралии разыскивает россиянина, подозреваемого в убийстве

Полиция Австралии ведет поиски россиянина Владимира Кондакова , подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства. Об этом в четверг сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.

По ее данным, 49-летний гражданин России в среду ударил ножом 76-летнего мужчину на строительной площадке в Сиднее. Он также ранил его сына, который был доставлен в больницу. В настоящее время состояние молодого человека оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы задействовали вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак для поиска подозреваемого.

По предварительной информации, Кондаков был знаком с предпринимателем.

ТАСС обратился за комментарием в посольство РФ в Австралии.