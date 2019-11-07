Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: полиция Австралии разыскивает россиянина, подозреваемого в убийстве 

ТАСС + ещё 3 50 минут назад
В Австралии разыскивают россиянина за убийство
Фото: flickr.com
Полиция Австралии ведет поиски россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства. Об этом в четверг сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.
По ее данным, 49-летний гражданин России в среду ударил ножом 76-летнего мужчину на строительной площадке в Сиднее. Он также ранил его сына, который был доставлен в больницу. В настоящее время состояние молодого человека оценивается как стабильное.
Правоохранительные органы задействовали вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак для поиска подозреваемого.
По предварительной информации, Кондаков был знаком с предпринимателем.
ТАСС обратился за комментарием в посольство РФ в Австралии.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
ТАСС: последние новости
Режим чрезвычайной ситуации введен из-за дождей в Новгородской области Режим чрезвычайной ситуации введен из-за дождей в Новгородской области Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в четырех регионах РФ Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в четырех регионах РФ CК Башкирии начал проверку после избиения до смерти инвалида в Уфе CК Башкирии начал проверку после избиения до смерти инвалида в Уфе 
Теги:
Происшествия , В мире , Другое , Владимир Кондаков , МВД , ИТАР-ТАСС , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 163
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 8
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 630
Россиян ждет резкое похолодание
Россиян ждет резкое похолодание 9
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Новгородскую область экстренно эвакуируют 31
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение