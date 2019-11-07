С москвича взяли 41 тыс. рублей за поездку на такси

Более 40 тысяч рублей: москвич совершил «золотую» поездку на такси

Москвич заплатил 41 тысячу рублей за поездку на такси в пределах города, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах

Не так давно житель Москвы поймал такси, автомобиль «Хендай», на Краснопресненской набережной, 14, чтобы добраться до пункта назначения в пределах Московской кольцевой автодороги. Таксист довез его туда и потребовал за это 41 тысячу. Пассажир заплатил, а затем заявил в полицию о мошенничестве.

В пресс-службе столичного управления МВД агентству подтвердили факт обращения мужчины по данному поводу, а также уточнили, что поездка потерпевшего на такси имела место 5 ноября, а обращение в правоохранительные органы — 6-го.

«По факту обращения начата доследственная проверка», — добавили там.