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Более 40 тысяч рублей: москвич совершил «золотую» поездку на такси 

Рамблер + ещё 5 18 минут назад
С москвича взяли 41 тыс. рублей за поездку на такси
Фото: РИА Новости
Москвич заплатил 41 тысячу рублей за поездку на такси в пределах города, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Не так давно житель Москвы поймал такси, автомобиль «Хендай», на Краснопресненской набережной, 14, чтобы добраться до пункта назначения в пределах Московской кольцевой автодороги. Таксист довез его туда и потребовал за это 41 тысячу. Пассажир заплатил, а затем заявил в полицию о мошенничестве.
В пресс-службе столичного управления МВД агентству подтвердили факт обращения мужчины по данному поводу, а также уточнили, что поездка потерпевшего на такси имела место 5 ноября, а обращение в правоохранительные органы — 6-го.
«По факту обращения начата доследственная проверка», — добавили там.
В конце октября, как сообщал «Рамблер», московский таксист обворовал блогера из Набережных Челнов Эрика Гафарова. Гафаров забыл в автомобиле свою сумку «Дольче и Габбана» с документами, почти 1,2 миллиона рублей, цепочкой «Версаче», маской для сна «Карл Лагерфельд», ноутбуком, лекарствами и глюкометром, не смог добиться ее возврата самостоятельно и заявил в полицию о краже.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Другое , Карл Лагерфельд , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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