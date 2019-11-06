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Минобороны считает вбросом сообщение об угрозе изнасилования Шамсутдинова 

Газета.Ru 9 часов назад
Минобороны опровергло сообщения о том, что рядовому Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, грозило сексуальное насилие. Сам Шамсутдинов на допросе признался, что с первых дней пребывания в армии страдал из-за неуставных отношений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал недовольстиво работой командиров данной воинской части.
Сообщения об опасности сексуального насилия в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова, проходившего срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края и расстрелявшего восемь сослуживцев, являются вымыслом — заявило Минобороны.
Устроивший бойню в Забайкалье солдат раскаялся
Комментарий военного ведомства стал ответом на сообщение Telegram-канала Baza, о том, что причиной, заставившей 20-летнего уроженца села Вагай Тюменской области при заступлении в караульную службу пойти на преступление, были угрозы изнасиловать его, передает РБК.
«Распространенная информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — указывает Минобороны.
Ведомство обвинило журналистов в попытке посредством «цитат на тюремном жаргоне», наделить жизнь солдат и офицеров «наиболее грязными аспектами внутрикамерных отношений заключенных», и дать неверную — плохую — характеристику отношениям между военнослужащими, которая сложилась в этой части.
Сам Шамсутдинов на допросе признался, что с первых дней пребывания в армии страдал из-за неуставных отношений — в частности у него отобрали деньги и телефон, из-за чего он практически не имел возможности звонить родителям. По его словам, незадолго до трагедии сослуживцы сообщили, что намерены изнасиловать его.
«Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было», — пояснил солдат.
Минобороны считает, что причиной стрельбы мог стать нервный срыв у молодого человека, возникший в результате личных переживаний, не связанных с армией. Отец обвиняемого Салим Шамсутдинов отреагировал на заявление ведомства — по его мнению, оно таким образом хочет скрыть дедовщину, которая была в забайкальской воинской части.
«Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина. Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает. Они хотят скрыть дедовщину», — поделился соображениями отец стрелка.
Психологическая комиссия воинской части раскрыли социально-психологическую характеристику личности Шамсутдинова. В характеристике также указано, что срочник демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинению. Также он неоднократно получал замечания и выговоры от командиров — молодой человек часто нарушал технику безопасности при обращении с оружием во время учебно-боевых упражнений.
«Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — говорится в заключении комиссии.
Трагедия дошла до самого верха российской военной вертикали. Министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен работой командиров данной воинской части. Согласно информации, озвученной на совещании в Минобороны по итогам расследования расстрела, командиры подразделения нарушили приказ министра обороны, передает НСН.
Ранее Шойгу распоряжался допускать на длительные — более трех суток — задания в армейские подразделения только солдатов-контрактников. Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Как указано в материалах уголовного дела Следственного комитета РФ, военнослужащий ремонтно-технической базы Шамсутдинов 25 октября около шести вечера расстрелял военнослужащих своей части во время смены караула — сдачи наряда. В результате погибли два офицера и шестеро солдат, передает ФАН.
По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых выстрелами в голову. Затем, опустошив одну обойму, он присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь. Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 км. По пути молодого человека задержали.
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Теги:
Происшествия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , СКР , МВД , Забайкальский Край , Тюменская Область
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