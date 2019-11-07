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CК Башкирии начал проверку после избиения до смерти инвалида в Уфе 

ТАСС 1 час назад
В Уфе до смерти избили инвалида
Фото: РИА Новости
Следователи Башкирии начали доследственную проверку в связи с избиением до смерти инвалида около одной из школ Уфы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан.
"Доследственная проверка по данному факту проводится, устанавливаются [обстоятельства произошедшего]", — сказала собеседница агентства.
В четверг в местных СМИ появилась информация, что в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы пьяные жители города избили инвалида за то, что тот отказался дать им деньги. Потерпевший умер в больнице.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Уфа
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