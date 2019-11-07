Группа мошенников обокрала более тысячи россиян

Более тысячи россиян стали жертвами мошенников

По версии следствия, подозреваемые похищали деньги граждан, обещая им помощь в получении кредитов. Число подозреваемых — 16, число потерпевших превышает тысячу. Пострадали от действий мошенников главным образом жители Кемеровской и Новосибирской областей и Алтайского и Красноярского краев.

Подозреваемые были задержаны в ходе специальной операции. Ее одновременно в четырех регионах провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Барнаулу, управления МВД по Алтайскому краю и Росгвардии

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в крупном размере». Четверо подозреваемых были заключены под стражу, с остальных была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие убеждено, что роли между сообщниками были распределены четко — одни размещали рекламу в интернете, другие находили жертв, одни выдавали себя за сотрудников колл-центра, другие отвечали за сбор денег.