Пассажиры покинули захваченный самолет в Амстердаме

Пассажиры и экипаж покинули захваченный самолет в аэропорту Амстердама

Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет в аэропорту Амстердама «Схипхол», сообщила полиция Нидерландов

По данным полиции Нидерландов, пассажиры и экипаж авиалайнера благополучно покинули самолет в аэропорту Амстердама «Схипхол», расследование инцидента продолжается, сообщает NBC News World.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Амстердама «Схипхол» объявлен режим ЧС из-за «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». Из сообщений в Twitter стало известно, что вооруженные ножами люди пытались угнать самолет во время вылета.