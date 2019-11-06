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Пассажиры и экипаж покинули захваченный самолет в аэропорту Амстердама 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Пассажиры покинули захваченный самолет в Амстердаме
Фото: Reuters
Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет в аэропорту Амстердама «Схипхол», сообщила полиция Нидерландов.
По данным полиции Нидерландов, пассажиры и экипаж авиалайнера благополучно покинули самолет в аэропорту Амстердама «Схипхол», расследование инцидента продолжается, сообщает NBC News World.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Амстердама «Схипхол» объявлен режим ЧС из-за «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». Из сообщений в Twitter стало известно, что вооруженные ножами люди пытались угнать самолет во время вылета.
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Теги:
Происшествия , В мире , Катастрофы , телеканал NBC , Амстердам
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