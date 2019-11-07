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Севший на мель паром вернулся в Стокгольм 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Севший на мель российский паром вернулся в Стокгольм
Фото: РИА Новости
Круизный паром "Принцесса Анастасия" вернулся в порт Стокгольма для проверки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Moby SPL.
Представитель компании Анна Соловьева заявила, что капитан принял решение вернуть судно в порт Стокгольма для проверки.
Во время рейса на пароме произошел перезапуск электрогенераторов, подача электричества была восстановлена.
По обновленным данным, на борту находились 866 пассажиров, пострадавших среди них нет.
После прохождения проверки паром продолжит движение по маршруту.
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Теги:
Происшествия , Анна Соловьева , РИА Новости , Стокгольм
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