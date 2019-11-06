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Российский паром сел на мель около Стокгольма 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Фото: РИА Новости
Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.
Пострадавших нет. В результате ЧП 177-метровый корабль обесточен.
Всего на борту находятся более тысячи человек. На месте инцидента работают спасательные службы, к паромудвижется буксир.
Паром курсирует по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург».
25 сентября 82-метровое грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель в Швеции из-за того, что его капитан-россиянин уснул за штурвалом. Тогда в результате инцидента никто из них не пострадал.
В конце прошлого года российское судно «Кузьма Минин» село на сель у берегов Великобритании. Британцы забрали его на ремонт поврежденного топливного бака, а затем арестовали за долги его владельца.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Стокгольм
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