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Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества 

ТАСС + ещё 2 43 минуты назад
ЧП в Британии: произошла утечка опасного вещества
Фото: Reuters
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества. По информации телеканала Sky News, инцидент произошел в среду в районе 14:20 (17:20 мск) в городке Мейдстоун.
По информации медиков, на которых ссылается телеканал, люди жаловались на проблемы с дыханием. При этом состояние ни одного из пациентов не оценивается как тяжелое.
"Мы оказали помощь на месте 57 людям, которые жаловались на проблемы с дыханием. Ряд из них отпущены из-под наблюдения. На данный момент ни один пациент не находится в тяжелом состоянии", — приводит агентство Press Association слова пресс-секретаря службы скорой помощи юго-восточного побережья Англии.
Дополнительные детали ЧП, например то, где именно произошла утечка и о каком веществе идет речь, на данный момент неизвестны.
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Теги:
Происшествия , В мире , Катастрофы , Пожары , Великобритания
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