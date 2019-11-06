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Неизвестный совершил покушение на российского адвоката 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Неизвестный пытался убить российского адвоката
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного, совершившего нападение на адвоката. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Надежда Ананьева.
По данным следствия, инцидент произошел 6 ноября, когда 43-летний мужчина выходил из здания сопредседателя коллегии адвокатов. Неизвестный выстрелил в него и ранил в грудную клетку. Охранник заметил нападение и вызвал скорую, после чего пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Устанавливается личность нападавшего, а также мотив совершения преступления. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщает ТАСС, пострадавшим является соучредителем крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергей Учитель.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Сергей Учитель , Надежда Ананьева , СКР , МВД , Lenta.ru , Кемеровская Область
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