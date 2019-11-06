Неизвестный пытался убить российского адвоката

Неизвестный совершил покушение на российского адвоката

По данным следствия, инцидент произошел 6 ноября, когда 43-летний мужчина выходил из здания сопредседателя коллегии адвокатов. Неизвестный выстрелил в него и ранил в грудную клетку. Охранник заметил нападение и вызвал скорую, после чего пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Устанавливается личность нападавшего, а также мотив совершения преступления. На месте работает следственно-оперативная группа.