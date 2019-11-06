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Из российской колонии сбежал рецидивист 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Опасный преступник сбежал из российской колонии
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку обстоятельств побега 30-летнего осужденного из исправительной колонии в городе Мелеузе в Башкортостане. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Попова.
По ее словам, мужчина сбежал утром 6 ноября. Он был неоднократно судим. По факту случившегося проводится проверка о халатности. Будут опрошены сотрудники колонии, установлены обстоятельства случившегося.
Региональное МВД возбудило уголовное дело по статье о побеге.
Издание UFA1.RU сообщает, что сбежавший был осужден за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кражу на шесть лет и шесть месяцев заключения. Он уже отбыл четыре с половиной года своего наказания.
Ранее сообщалось, что из психоневрологической больницы Челябинска сбежали двое уголовников, направленные на принудительное лечение. Оба беглеца ранее были судимы: один — за кражу, а другой — за грабеж.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Дарья Попова , СКР , МВД , ФСИН , Lenta.ru , Башкортостан
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