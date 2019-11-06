В Турции пропал гражданин России

Турции. В турецком Сиде пропал россиянин, передает ТАСС со ссылкой на посольство России

В посольстве сообщили, что 6 ноября в генконсульство России в Анталье обратилась гражданка России Юлия Коваленко с просьбой оказать помощь в поисках ее сына Никиты Василевского , который отдыхал в Сиде и перестал выходить на связь 1 ноября.

Представители дипмиссии отметили, что отправили запрос в компетентные органы Турции и находятся в постоянном контакте с турецкими правоохранительными органами , родственниками Василевского и волонтерами из числа представителей русской диаспоры в Турции.

Как пишет «Комсомольская правда», пропавшему Никите Василевскому 25 лет. Он родом из Сыктывкара, живет в Германии с матерью. В Сиде отдыхал один, регулярно звонил домой, а затем связь с ним пропала. Последний раз сотрудники отеля видели его 1 ноября.