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В Турции пропал гражданин России 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
В Турции пропал гражданин России
Фото: komi.aif.ru
В турецком Сиде пропал россиянин, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Турции.
В посольстве сообщили, что 6 ноября в генконсульство России в Анталье обратилась гражданка России Юлия Коваленко с просьбой оказать помощь в поисках ее сына Никиты Василевского, который отдыхал в Сиде и перестал выходить на связь 1 ноября.
Представители дипмиссии отметили, что отправили запрос в компетентные органы Турции и находятся в постоянном контакте с турецкими правоохранительными органами, родственниками Василевского и волонтерами из числа представителей русской диаспоры в Турции.
Как пишет «Комсомольская правда», пропавшему Никите Василевскому 25 лет. Он родом из Сыктывкара, живет в Германии с матерью. В Сиде отдыхал один, регулярно звонил домой, а затем связь с ним пропала. Последний раз сотрудники отеля видели его 1 ноября.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Юлия Коваленко , Никита Василевский , МВД , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Турция
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