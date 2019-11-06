Михаила Светова вызвали на допрос в СК

"Ему вручена повестка на допрос в СК. В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено. Сведения, опубликованные в прессе на этот счет, мы считаем недостоверными, а допрос Светова в СК считаем политически мотивированным", — сказал Бойко.

Он отказался сообщить точное время и место допроса Светова.

"Это произойдет до конца нынешней недели. Мы предоставим ему адвоката и будем оказывать иную помощь", — добавил Бойко.

Светов активно помогал в организации массовых акций, которые прошли в Москве летом и осенью 2019 года.