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Михаила Светова вызвали на допрос в СК 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Фото: @mrlibertarian
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
"Ему вручена повестка на допрос в СК. В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено. Сведения, опубликованные в прессе на этот счет, мы считаем недостоверными, а допрос Светова в СК считаем политически мотивированным", — сказал Бойко.
Он отказался сообщить точное время и место допроса Светова.
"Это произойдет до конца нынешней недели. Мы предоставим ему адвоката и будем оказывать иную помощь", — добавил Бойко.
Светов активно помогал в организации массовых акций, которые прошли в Москве летом и осенью 2019 года.
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Теги:
Происшествия , Михаил Светов , Сергей Бойко , СКР , ИТАР-ТАСС
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