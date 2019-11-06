Громкое убийство в Москве: подозреваемый объявлен в розыск

Подозреваемый в убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщил осведомленный собеседник.

Центр «Э» — центр противодействия экстремизму. Эльджаркиев был главой ЦПЭ Министерства внутренних дел по Ингушетии. 2 ноября, как сообщал «Рамблер», он и его брат были убиты неизвестными из огнестрельного оружия.

К настоящему моменту установлена личность одного из подозреваемых в совершении преступления. Он может скрываться на территории Ингушетии, но объявлен был в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в качестве приоритетной версии следствие рассматривает убийство Эльджаркиева в связи с его служебной деятельностью. По версии правоохранителей, преступление имеет признаки заказного. Также ранее стало известно, что в Эльджаркиева и его брата было совершено не менее 10 выстрелов, в том числе контрольные в головы обоих.

Брат Ибрагима Эльджаркиева Ахмед был врачом, анестезиологом-реаниматологом, в московской Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.