Саксофонистка из Омска зарезала возлюбленного-сантехника

Саксофонистку Омского государственного музыкального театра будут судить за убийство сантехника. Об этом сообщает РИА СуперОмск.

28-летняя артистка и 54-летний сантехник познакомились в театре, где оба работали. Девушка играла там на кларнете и саксофоне, а мужчина занимался ремонтом.

По данным агентства, конфликты в паре возникали из-за нежелания мужчины жениться: он уже был женат. Следователи выяснил, что ссоры нередко заканчивались физическим насилием со стороны мужчины.

В ходе ссоры, произошедшей 15 августа 2019 года, девушка трижды ударила мужчину ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

Девушка признала вину. Он объяснила, что взялась за нож, чтобы напугать любовника.

Прокурор Ленинского округа города Омска утвердил обвинительное заключение в ее отношении. Дело будет рассматривать Ленинский суд.

Как сообщал «Рамблер», в июне этого года в Казани 42-летняя женщина убила своего 62-летнего любовника. Перед этим они вместе распивали спиртное, а затем поссорились. Полицейские выяснили, что женщина неделю спала с трупом в одной постели, а затем спрятала тело в подвале.