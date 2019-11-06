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Женщину насмерть засыпало семечками 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Женщину насмерть засыпало семечками
Фото: РИА Новости
Женщина умерла после того, как ее засыпало семечками подсолнечника. Тело 58-летней жительницы Оренбургской области было обнаружено ночью 1 ноября на складе участка АО "Саринский элеватор" станции Сара.
По данному факту Следственный комитет по Оренбургской области проводит доследственную проверку, передает пресс-служба регионального СУ СК.
"По предварительным данным, во время выполнения работ по сушке семян подсолнечника на территории элеватора станции станции Сара Кувандыкского городского округа работница предприятия упала в металлический короб, заполненный семенами подсолнечника. Пострадавшая была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей", — сказано в сообщении.
Выясняются обстоятельства ЧП. Назначено судебно-медицинское исследование. Проводятся проверочные мероприятия. К проверке привлечена Государственная инспекция труда по Оренбургской области.
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Теги:
Происшествия , СКР , Оренбургская Область
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