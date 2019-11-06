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Жительница Владивостока лишилась пальца из-за петарды 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Россиянка лишилась пальца из-за петарды
Фото: РИА Новости
Врачи не смогли спасти палец 61-летней женщине, в руках которой взорвалась петарда.
По словам источника, знакомого с ситуацией, операция длилась несколько часов.
Было сделано всё возможное, чтобы сохранить в целости кисть руки, — сообщил он.
Однако, несмотря на усилия медиков, палец пришлось ампутировать, передаёт РИА Новости.
Инцидент произошёл вечером 2 ноября. Женщина-дворник, проводившая уборку территории школы в Приморье, подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у неё в руках. В результате она была госпитализирована.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , Владивосток
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