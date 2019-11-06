Россиянка лишилась пальца из-за петарды

Жительница Владивостока лишилась пальца из-за петарды

Врачи не смогли спасти палец 61-летней женщине, в руках которой взорвалась петарда.

По словам источника, знакомого с ситуацией, операция длилась несколько часов.

Было сделано всё возможное, чтобы сохранить в целости кисть руки, — сообщил он.

Однако, несмотря на усилия медиков, палец пришлось ампутировать, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл вечером 2 ноября. Женщина-дворник, проводившая уборку территории школы в Приморье, подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у неё в руках. В результате она была госпитализирована.