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Жертвами атаки на юге Таиланда стали не мене 15 человек 

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Жертвами атаки на юге Таиланда стали не мене 15 человек
Фото: Global Look Press
В расположенной на юге Таиланда провинции Яла жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт стали не менее 15 человек, еще четверо получили ранения. Также нападавшие, чтобы задержать преследователей, применили взрывчатку и рассыпали на проезжей части гвозди.
Как полагают в местных правоохранительных органах, атака была совершена местными сепаратистами и стала одной из самых масштабных за последнее время.
Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Боевики добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. Всего за время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тысяч человек, напоминает ТАСС.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Таиланд
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