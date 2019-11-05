Тело женщины обнаружили в квартире в Москве

Тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Его обнаружили в квартире на улице Грина, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Женщина обнаружила свою сестру мертвой 5 ноября, в квартире на улице Грина, дом № 1, корпус 2.

"По предварительным данным, смерть гражданки может носить криминальный характер", — сообщили агентству.

На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что житель Волгограда убил свою жену и тещу, а затем попытался покончить с собой. Тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери были обнаружены 31 октября в доме по улице Розы Люксембург в Волгограде.