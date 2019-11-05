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Тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы 

Москва24 58 минут назад
Тело женщины обнаружили в квартире в Москве
Фото: ТАСС
Его обнаружили в квартире на улице Грина, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина обнаружила свою сестру мертвой 5 ноября, в квартире на улице Грина, дом № 1, корпус 2.
"По предварительным данным, смерть гражданки может носить криминальный характер", — сообщили агентству.
На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно, что житель Волгограда убил свою жену и тещу, а затем попытался покончить с собой. Тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери были обнаружены 31 октября в доме по улице Розы Люксембург в Волгограде.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , АГН "Москва" , Москва
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