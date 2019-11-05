В США мужчину зарезали из-за сэндвича

Двадцативосьмилетний мужчина был зарезан у кафе в штате Мэриленд в результате ссоры из-за сэндвича, передает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что два мужчины поспорили в одном из ресторанов сети быстрого питания, когда один постарался влезть перед другим в очередь за куриным сэндвичем. Ссора перенеслась на парковку рядом с заведением, где один из мужчин был зарезан.

Полицию вызвали на место происшествия, жертву доставили в больницу, где, спустя час, мужчину признали мертвым.

На данный момент подозреваемый находится на свободе, полиция просит общественность помочь в его поимке.