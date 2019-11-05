Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США мужчину зарезали из-за сэндвича 

Газета.Ru 1 час назад
В США мужчину зарезали из-за сэндвича
Фото: Reuters
Двадцативосьмилетний мужчина был зарезан у кафе в штате Мэриленд в результате ссоры из-за сэндвича, передает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Сообщается, что два мужчины поспорили в одном из ресторанов сети быстрого питания, когда один постарался влезть перед другим в очередь за куриным сэндвичем. Ссора перенеслась на парковку рядом с заведением, где один из мужчин был зарезан.
Полицию вызвали на место происшествия, жертву доставили в больницу, где, спустя час, мужчину признали мертвым.
На данный момент подозреваемый находится на свободе, полиция просит общественность помочь в его поимке.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Газета.Ru: последние новости
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат имел взыскания за обращение с оружием Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат имел взыскания за обращение с оружием В Адыгее нашли тело убитой школьницы В Адыгее нашли тело убитой школьницы Уборщица насильно вытерла лицо пациентки грязной тряпкой в Челябинске Уборщица насильно вытерла лицо пациентки грязной тряпкой в Челябинске 
Теги:
Происшествия , В мире , Криминал , телеканал АВС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии 14
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Джонсона заподозрили в связях с РФ 3
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 311
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 448
Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Украина закрывает КПП на границе с Крымом 7
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение