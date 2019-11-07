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Новгородскую область эвакуируют из-за аномального паводка 

ТК «Звезда» + ещё 11 26 минут назад
Новгородскую область эвакуируют из-за паводка
Фото: ТК «Звезда»
В зоне подтопления оказались 11 районов, в регионе объявлен режим ЧС.
В Новгородской области эвакуируют жителей из-за аномального паводка. В зоне подтопления оказались 11 районов, объявлен режим ЧС.
Затяжные дожди, которые принес атлантический циклон, подняли воду в реках до критических отметок. В области размыты дороги и разрушено несколько мостов.
По последним данным МЧС, шесть населенных пунктов оказались отрезаны от цивилизации. В общей сложности пострадало 47 — в них подтоплено 150 домов. Последствия устраняют около трехсот человек и ста единиц техники.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Новгородская Область
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