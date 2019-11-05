Россиянка попыталась украсть из магазина 16 кг сыра

Жительница Мурманска попыталась украсть из магазина 16 кг сыра

Правоохранители в Мурманске задержали женщину, которая пыталась вынести из магазина 16 килограммов сыра без оплаты, сообщается на странице Росгвардии в Мурманской области в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошел в гипермаркете в Первомайском районе. После получения извещения с охраняемого объекта на место был направлен экипаж группы задержания.

"К прибывшим на объект росгвардейцам обратились сотрудники магазина, которые пояснили, что женщина, взяв с прилавка сыр "Ламбер" весом более 16 кг на сумму более 10 тысяч рублей, пыталась пройти мимо кассовой зоны, не заплатив", — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали женщину и выяснили, что она уже неоднократно судима за кражи. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".