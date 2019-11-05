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Жительница Мурманска попыталась украсть из магазина 16 кг сыра 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Россиянка попыталась украсть из магазина 16 кг сыра
Фото: ТАСС
Правоохранители в Мурманске задержали женщину, которая пыталась вынести из магазина 16 килограммов сыра без оплаты, сообщается на странице Росгвардии в Мурманской области в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что инцидент произошел в гипермаркете в Первомайском районе. После получения извещения с охраняемого объекта на место был направлен экипаж группы задержания.
"К прибывшим на объект росгвардейцам обратились сотрудники магазина, которые пояснили, что женщина, взяв с прилавка сыр "Ламбер" весом более 16 кг на сумму более 10 тысяч рублей, пыталась пройти мимо кассовой зоны, не заплатив", — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали женщину и выяснили, что она уже неоднократно судима за кражи. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Теги:
Происшествия , Криминал , Росгвардия , Мурманск
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