Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку

Следственный комитет проверит действия пилота, который пустил за штурвал девушку, не имеющую допуска к управлению пассажирским лайнером. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что начата доследственная проверка по факту управления 33-летней женщиной самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», которое следовало из Якутска в Саккырыр.

Ранее в ноябре в сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир. На кадрах видно, как девушка сидит на месте пилота. Также на записи слышно, как мужчина учит ее управлению транспортным средством: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!»