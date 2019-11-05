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Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку 

Lenta.ru + ещё 8 54 минуты назад
Следственный комитет проверит действия пилота, который пустил за штурвал девушку, не имеющую допуска к управлению пассажирским лайнером. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что начата доследственная проверка по факту управления 33-летней женщиной самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», которое следовало из Якутска в Саккырыр.
Ранее в ноябре в сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир. На кадрах видно, как девушка сидит на месте пилота. Также на записи слышно, как мужчина учит ее управлению транспортным средством: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!»
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Теги:
Происшествия , Видео , СКР
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