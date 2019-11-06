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«Он абсолютно спокойный»: Отец убившего сослуживцев срочника поговорил с сыном 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Отец Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкалье, увиделся с сыном. О том, как прошла встреча с бывшим военным, он рассказал в интервью Life в среду, 6 ноября.
По словам Салима Шамсутдинова, расследование дела об убийстве продолжится, но семья не сможет позволить себе быть рядом с сыном из-за финансовых трудностей. В настоящее время у срочника новый адвокат, который будет информировать близких о ходе развития событий.
На первом свидании с Рамилем после сообщения о его расправе над солдатами он показался вменяемым, отмечает Салим.
— Все мне говорят, что это на фоне психического расстройства. Я на него посмотрел, поговорил, он абсолютно спокойный. Такой же, как был дома, никаких расстройств не заметил по крайней мере, — пояснил отец подозреваемого.
Он добавил, что сын взгляда приобрел характер взрослого мужчины.
При этом бывший военнослужащий чувствовал себя нормально и во время беседы активно спрашивал о семье и доме.
На содержание в заключении он не жалуется и даже признался отцу, что успел набрать вес.
— Все терпимо, кормят хорошо, три раза в день, — заметил мужчина.
Просьб у сына оказалась немного — и те довольно рядовые: передачки, покурить и поесть.
Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября при смене караула. Восемь человек погибли, еще двоих госпитализировали с ранениями. Стрелок был оперативно задержан, ему предъявили обвинения и назначили психиатрическую экспертизу. Шамсутдинов будет находиться под арестом в течение двух месяцев.
Комиссия Минобороны высказала предположение, что у преступника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.
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Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны
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