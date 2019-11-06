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Либертарианца Светова заподозрили в педофилии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Российского блогера заподозрили в педофилии
Фото: РИА Новости
Общественного и политического деятеля, блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии. В настоящее время сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверку действий бывшего члена федерального совета незарегистрированной Либертарианской партии.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светова по статье «Развратные действия» будет принято в течение 10 дней.
Некоторое время назад аккаунт блогера-либертарианца в Instagram был внесён Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещённый в России контент. У Светова обнаружили публикации фотографий полуобнажённых несовершеннолетних девочек, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
Как ранее писал News.ru, соответствующее решение Роскомнадзора было принято 12 июля, однако посты на данной странице не появлялись с конца 2016 года.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , Михаил Светов , Роскомнадзор , СКР , РЕН ТВ
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