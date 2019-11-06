Российского блогера заподозрили в педофилии

Либертарианца Светова заподозрили в педофилии

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светова по статье «Развратные действия» будет принято в течение 10 дней.

Некоторое время назад аккаунт блогера-либертарианца в Instagram был внесён Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещённый в России контент. У Светова обнаружили публикации фотографий полуобнажённых несовершеннолетних девочек, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Как ранее писал News.ru, соответствующее решение Роскомнадзора было принято 12 июля, однако посты на данной странице не появлялись с конца 2016 года.