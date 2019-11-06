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«Боинг» сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 32 1 час назад
«Боинг» сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
Фото: РИА Новости
«Боинг 777» сообщением Москва — Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателей, сообщил представитель экстренных служб.
«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)», — сообщил источник РИА «Новости».
Он добавил, что после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. На борту самолета находились 488 человека.
«Самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются», — сказал он.
Напомним, ранее в московском аэропорту Шереметьево сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет рейсом в Пекин, причиной стала неисправность одного из двигателей.
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Теги:
Происшествия , Boeing , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва
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