Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»

Следователи нашли двух свидетелей, которые видели убийц главы Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также восстановили маршрут преступников. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает издание Baza.

Первый раз в день убийства 2 ноября автомобиль преступников, черная Mazda, попал в объектив камер видеонаблюдения в районе Краснопрудной улицы около 16:00 на съезде с третьего кольца. Через два часа, сразу после убийства Эльджаркиева и его брата на улице академика Анохина, автомобиль отогнали в один из соседних дворов и бросили там.

Местный житель, гулявший с собакой, видел, как сбегали преступники. Очевидец запомнил, что двое мужчин вышли из машины. Один из них был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, после чего оба быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы. Там на них обратил внимание еще один человек, который рассказал, что двое торопливо сели в машину и уехали.

Выяснилось, что последние два года Mazda «гуляла по рукам». Последний раз машину перепродали пять дней назад, возможно, именно убийцам. Следователи проверяют всех бывших владельцев иномарки.