Сотни человек приехали на похороны Эльджаркиевых

С убитыми братьями Эльджаркиевыми прощаются в столице Ингушетии городе Назрани. На похороны приехали сотни человек.
В целях безопасности полицейские оцепили территорию, где проходит траурная церемония, и поставили кордоны через каждые 150−200 метров, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Мужчин застрелили в Москве 2 ноября. Один из убитых — начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД. Убийство Эльджаркиевых, как заявляет следствие, было совершено группой лиц по предварительному сговору. По данным сыщиков, неизвестный во дворе дома на улице Академика Анохина не менее 10 раз выстрелил в Ибрагима и его брата Ахмеда. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
Как писал News.ru, полицейские проверяют девять человек на причастность к этому преступлению.