Сотни человек приехали на похороны Эльджаркиевых

Сотни человек приехали на похороны братьев Эльджаркиевых

С убитыми братьями Эльджаркиевыми прощаются в столице Ингушетии городе Назрани . На похороны приехали сотни человек.

В целях безопасности полицейские оцепили территорию, где проходит траурная церемония, и поставили кордоны через каждые 150−200 метров, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Мужчин застрелили в Москве 2 ноября. Один из убитых — начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД . Убийство Эльджаркиевых, как заявляет следствие, было совершено группой лиц по предварительному сговору. По данным сыщиков, неизвестный во дворе дома на улице Академика Анохина не менее 10 раз выстрелил в Ибрагима и его брата Ахмеда. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Как писал News.ru, полицейские проверяют девять человек на причастность к этому преступлению.