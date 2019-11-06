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Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли «оправдание» 

Рамблер + ещё 12 35 минут назад
В расстреле Рамилем Шамсутдиновым офицеров и сослуживцев виноваты интернет, компьютерные игры и система воспитания, заявили в Офицерах России и Комитете солдатских матерей России. Об этом сообщает «Коммерсант».
В конце октября, как сообщал «Рамблер», рядовой Шамсутдинов убил восемь человек в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае. Вчера лидеры двух общественных организаций, Офицеров России и Комитета солдатских матерей России, дали пресс-конференцию по данному вопросу.
В ходе нее председатель президиума Офицеров Сергей Липовой назвал одной из причин произошедшего «пробелы в целом в системе воспитания», а одним из способов предотвращения подобных преступлений в будущем — блокировку доступа к жестоким онлайн-играм.
«Интернет надо закрывать», — заявила, в свою очередь, председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская.
По ее словам, в армии хорошие условия (хорошая еда, есть стиральные машины), дедовщина там касается по большей части вымогательств контрактниками у срочников материальных ценностей, а сами солдаты на вопросы об отношениях друг с другом отвечают, что «Мы же мужики».
«Мужская компания регулируется своими правилами жизни», — убеждена правозащитница.
Комментарии372 
Теги:
Происшествия , Видео , Самоубийство
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