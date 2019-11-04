Бунт «полтергейста» попал на камеру в клубе

Бунт «полтергейста» попал на камеру видеонаблюдения в британском клубе

Камере видеонаблюдения удалось зафиксировать, как сначала упал напольный знак, а затем и вовсе на середину зала выехал барный стул.

Загадочное явление попало на камеру видеонаблюдения в одном из популярных клубов в британском Рексеме: на ролике видно, как в уже опустевшем клубе сами по себе начинают двигаться предметы.

На мистическое событие обратила внимание охранная компания, которая зафиксировала срабатывание сигнализации. Об этом сразу был оповещен главный менеджер заведения Мэттью Эванс . Случай произошел в три часа утра, сообщает The Daily Star.

Прибывший на место сотрудник не обнаружил никаких следов грабителей или взломщиков. На записи камеры видеонаблюдения мужчина заметил, как в пустом зале сначала упал знак, предупреждающий о мокрых полах. Причем объект опрокинулся в точности так, как если бы его сильно толкнули.

На этом загадочное явление не прекратилось: один из барных стульев сам по себе выкатился на середину зала, а затем так же упал, словно от удара.

В настоящее время объяснения увиденному пока нет. Менеджер уверен, что это могла бы быть чья-то шутка, однако версию о паранормальном явлении он не исключает. Ролик был опубликован на YouTube.