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Бунт «полтергейста» попал на камеру видеонаблюдения в британском клубе 

ТК «Звезда»
Бунт «полтергейста» попал на камеру в клубе
Фото: Vaultteam6, YouTube
Камере видеонаблюдения удалось зафиксировать, как сначала упал напольный знак, а затем и вовсе на середину зала выехал барный стул.
Загадочное явление попало на камеру видеонаблюдения в одном из популярных клубов в британском Рексеме: на ролике видно, как в уже опустевшем клубе сами по себе начинают двигаться предметы.
На мистическое событие обратила внимание охранная компания, которая зафиксировала срабатывание сигнализации. Об этом сразу был оповещен главный менеджер заведения Мэттью Эванс. Случай произошел в три часа утра, сообщает The Daily Star.
Прибывший на место сотрудник не обнаружил никаких следов грабителей или взломщиков. На записи камеры видеонаблюдения мужчина заметил, как в пустом зале сначала упал знак, предупреждающий о мокрых полах. Причем объект опрокинулся в точности так, как если бы его сильно толкнули.
На этом загадочное явление не прекратилось: один из барных стульев сам по себе выкатился на середину зала, а затем так же упал, словно от удара.
В настоящее время объяснения увиденному пока нет. Менеджер уверен, что это могла бы быть чья-то шутка, однако версию о паранормальном явлении он не исключает. Ролик был опубликован на YouTube.
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Теги:
Происшествия , Мэттью Эванс , Газета Daily Star
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