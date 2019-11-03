Россиянин Бурков рассчитывает вернуться в Россию

Россиянин Бурков заявил в зале суда, что рассчитывает вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянин Алексей Бурков назвал "агрессивным" решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США "Считаю это решение агрессивным", — ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов в воскресенье в зале Высшего суда справедливости Израиля. Россиянин Алексей Бурков заявил журналистам, что рассчитывает вернуться в Россию. "Вернуться в Россию", — сказал Бурков российским журналистам на вопрос о том, на что он рассчитывает. Бурков хочет, чтобы материалы его дела были обнародованы. "Да", — ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов.

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