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Россиянин Бурков заявил в зале суда, что рассчитывает вернуться в Россию 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Россиянин Бурков рассчитывает вернуться в Россию
Фото: ТАСС
Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянин Алексей Бурков назвал "агрессивным" решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США.
"Считаю это решение агрессивным", — ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов в воскресенье в зале Высшего суда справедливости Израиля.
Россиянин Алексей Бурков заявил журналистам, что рассчитывает вернуться в Россию. "Вернуться в Россию", — сказал Бурков российским журналистам на вопрос о том, на что он рассчитывает.
Бурков хочет, чтобы материалы его дела были обнародованы. "Да", — ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов.
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Теги:
Происшествия , Израиль , США
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