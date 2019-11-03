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СМИ: в самолете премьера Японии при полете произошло возгорание 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
В самолете премьера Японии произошло возгорание
Фото: РИА Новости
Небольшое возгорание произошло в салоне самолета правительства Японии по пути в Таиланд, на борту в тот момент находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.
По его сведениям, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро потушен, никто при этом не пострадал. Cамолет продолжил полет до Бангкока.
В столице Таиланда 2 ноября открывается саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого пройдут встречи на высшем уровне с участием лидеров стран ассоциации и партнеров по диалогу. Главным мероприятием станет Восточноазиатский саммит (ВАС), который по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН. На нем же председательство в организации передается следующему по очереди государству.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Синдзо Абэ , Таиланд , Япония
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