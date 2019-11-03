Защитникам жаловались на убитого главу центра «Э»

Правозащитники нелестно отзываются об убитом в Москве начальнике Центра по борьбе с экстремизмом по Республике Ингушетии Ибрагиме Эльджаркиеве. По их словам, в его ведомстве был «беспредел».

На эту должность Эльджаркиев был назначен в декабре 2017 года, пишет «Московский комсомолец». Он сменил арестованного Тимура Хамхоева , которого в итоге вместе с несколькими подчиненными осудили за неоднократное превышение служебных полномочий.

Впрочем, общественники говорят о том, что после этого уголовного дела и прихода Эльджаркиева, методы работы в ингушском центре «Э» не изменились. Правозащитникам поступали как минимум две жалобы на пытки со стороны сотрудников центра «Э». Один из фактов подтвердился, по нему возбуждено уголовное дело.

Однако никто из подчиненных Эльджаркиева пока не задержан. Пострадавший от пыток заявил, что Эльджаркиев не признает законных методов работы.

«Единственный закон тут — мы. Нам никто не судья», — привел его высказывание пострадавший.

Ранее стало известно, что Эльджаркиева вместе с братом расстреляли в Москве на улице Академика Анохина. Как писало «URA.RU», источник в правоохранительных органах считает, что убийство было заказным. В Ингушетии у него было много врагов. В частности, он конфликтовал с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев, существующей на территории республики. Ее лидер был убит год назад. родственники были уверены, что этому поспособствовали силовики из Центра «Э».

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось обнаружить автомобиль, на котором передвигались преступники.